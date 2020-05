Laboratório platinense é vítima de feiquinius sobre pandemia

Áudios disseminaram falsas notícias neste início de semana

O administrador Gustavo Ximenes explicou , na tarde desta segunda-feira, dia quatro, ter sido vítima de Feiquinius (versão aportuguesada do inglês Fake News). Ele é o gestor, junto com o pai e a irmã, do Laboratório Ximenes, um dos mais respeitados do Paraná, localizado no centro platinense (foto) e alguns áudios viralizaram sinalizando que a empresa já teria confirmado dezenas de casos da Covid-19.

Ele foi procurado pelo npdiario porque várias pessoas contataram o jornal em busca de apuração, pois, nessas situações, as versões tendem a aumentar.

O início foi com dois amigos que fizeram brincadeiras num grupo do aplicativo WhatsApp e iniciou-se uma corrente do que antigamente se chamava “fuxico”.

O próprio rapaz que começou acabou pedindo desculpas para Gustavo, que as aceitou imediatamente. Foi gravado outro áudio em que alguém acusa que o laboratório não notificava a Epidemiologia, o que não é verdade, essa notificação é diária para as epidemiologias das cidades de cada paciente.

O Laboratório Ximenes, assim, nega participação nos áudios que estão circulando, há um sigilo, mas se sabe que SAP não registra nenhum caso confirmado.

“Estamos realizando exame da Covid-19 método PCR, com agendamento e coleta em Drive Thru”, afirma.

A reportagem apurou que o teste custa 350 reais. Detalhes: Avenida Oliveira Motta 869; telefone (43) 3534-4301 e WhatsApp 98452-7150.

Leia também: https://npdiario.com/especial/laboratorio-ximenes-comemora-cinquentenario-em-2020/