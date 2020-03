Laboratório Ximenes comemora cinquentenário em 2020

Só no final de 2019 foram investidos mais de R$ 1 milhão

No ano do cinquentenário, o conceituado Laboratório Ximenes prossegue investindo cada vez mais na saúde de todas as pessoas do Norte Pioneiro e sul/sudeste de São Paulo. Instalado na avenida Oliveira Motta, centro de Santo Antônio da Platina e com mais uma recente ampliação de 580 metros quadrados em sua sede, hoje atende 13 municípios diariamente.

No Brasil, existe aproximadamente 16.000 laboratórios e o Ximenes está entre os 250 maiores do país.

Nos dois imóveis contíguos há recepções, três modernas salas de coletas, banheiras, fraldários, sala para mães e avós atenderem filhos e netos,sanitários, sala de brinquedos (área kids), cafeteira e lanchonete cool com sucos e bolachas (delicioso café tipo colonial), salas climatizadas,equipamentos de ponta que realizam exames hormonais, microscópios com câmera de captura de imagem, leitores de urina a laser,aparelhos que realizam exames imediatos de troponina(indica se a pessoa está infartando),entre muitos outros.

Duas certificações, PNCQ, sala de repouso com poltronas de massagem; sala temática para exames toxicológicos do DETRAN e CLT, além de aparelhos automatizados que realizam 1.200 exames por hora.

Enfim, tudo de moderno e acolhedor para que os pacientes e clientes se sintam à vontade.

Alem de profissionais treinados e qualificados (cinco secretárias, uma colaboradora de serviços gerais, um administrador de empresa, dois bioquímicos, três enfermeiros/coletadores etc).

Só no final do ano passado, foram investidos R$ 1.000.000,00 em equipamentos

“Trabalhamos com as melhores marcas na área de Análises Clínicas que são ROCHE e Labtest”, informa Luiz Gustavo Ximenes, que ao lado da irmã, Maria Carolina e do pai, o farmacêutico-bioquímico Luiz Antônio Ximenes, cuidam da empresa diuturnamente.

Dr. Luiz Antônio é um ícone do setor de saúde do Paraná. Estudou Farmácia e Bioquímica na Universidade Federal do Paraná. Formado há 49 anos, é pós-graduado pela Academia de Ciências e Tecnologia de São José do Rio Preto e pelo Hospital Albert Einstein, de São Paulo.

Ícone, Dr. Luiz Antônio Ximenes é admirado em todo o Estado do Paraná

Para aproximar os pacientes dos laboratórios e promover uma melhor experiência, a aposta também é em processos digitais para facilitar a jornada dos pacientes.

A tecnologia ainda dá maior segurança e engajamento ao colaborador, com menores chances de erros nos processos, desde o atendimento até a entrega do exame ao paciente.

O laboratório Ximenes também já se prepara para se adaptar às mudanças referentes a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entra em vigor em agosto de 2020. Para saber como lidar com as informações dos pacientes e colaboradores, as empresas terão de dedicar tempo e recursos. Será um grande desafio devido à complexidade da legislação, inclusive na adaptação de novos sistemas. Os que não estiverem em conformidade com esta lei estarão sujeitos a altas penalidades.

O registro de dados tornou-se a pedra preciosa das empresas do setor, que vão investir cada vez mais nessa questão. A partir de uma gestão eficiente, com a análise de dados qualificados, organizados e devidamente armazenados, o gestor consegue ter uma visão mais ampla da empresa como um todo e tem condições mais claras de deliberar sobre determinados assuntos.

O mercado de medicina diagnóstica atende cada vez mais vidas em todo o Brasil. Para se ter ideia da contribuição e importância do setor, bem como do seu crescimento, projeções do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) apontam que a demanda por exames deve mais do que dobrar até 2030.

Apesar da recuperação econômica do país andar a passos largos, impedindo de deixar o setor desenvolver todo seu potencial, os laboratórios continuam evoluindo e inovando. Hoje, a tecnologia tem facilitado bastante os processos laboratoriais, permitindo a realização de exames em grande escala, em menor tempo, com melhor qualidade e precisão, sem contar com a redução de custos operacionais.

Nesse caminho, o setor de saúde como um todo passa por uma transformação digital ao mesmo tempo em que começa a deixar de lado o foco no tratamento-cura, para o cuidado à saúde e também para a prevenção, priorizando o bem-estar do paciente. Diante desse cenário, algumas tendências no segmento de medicina diagnóstica serão mais acentuadas nos próximos anos para agregar mais valor à toda a cadeia da saúde.

Cada vez mais convencidos de que o acesso fácil e ágil a informações e dados do paciente e resultados que apoiam o desfecho clínico deve estar no centro dessas decisões, laboratórios vão apostar em mais investimentos em infraestrutura e automatização de processos.

As inovações tecnológicas serão alimentadas por investimentos em pesquisa e desenvolvimento, sempre na busca de soluções que melhorem a experiência do paciente. Nesse quesito, o foco em um atendimento humanizado e personalizado tem sido um dos caminhos para alcançar a satisfação do paciente.

