Laboratório Ximenes é referência em exames no Norte Pioneiro

Em Santo Antônio da Platina e Andirá

Com 47 anos de história, atendendo Santo Antônio da Platina e região, o Laboratório Ximenes tem como missão assegurar confiança,precisão e rapidez no auxilio diagnóstico e no cuidado com a saúde.

Oferece o que há de mais moderno na medicina laboratorial, sendo totalmente automatizado e com profissionais em constante atualização.

Dispondo do serviço de atendimento domiciliar no horário e local de sua escolha com a mesma qualidade e padrão de atendimento das duas unidades.

Atende a diversos convênios e planos de saúde, tem Espaço Kids para crianças e mais comodidade e precisão em exames laboratoriais.

Avenida Oliveira Motta, 869(foto), Santo Antônio da Platina/fone (43)3534-4301.

Avenida Goiás, 965/Clínica Andirá (43) 3538-1649.