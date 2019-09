Ladrão de celulares é reconhecido e preso em Santana do Itararé

Estava na rodoviária

Após denúncias sobre um furto de eletrônicos numa loja na Rua Padre José Carlos, centro de Santana do Itararé, nesta início de semana através das imagens das câmeras de segurança, os PMs colheram as características do autor e por volta das 23 horas em patrulhamento, viram o rapaz.

Ele estava no Terminal Rodoviário, foi abordado e na sua bagagem localizados 19 aparelhos celulares, dois notebooks e uma caixa de som.

Diante dos fatos, o indivíduo bem como os objetos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz para os procedimentos cabíveis.