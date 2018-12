Ladrão furta enfeites natalinos de casa (vídeo)

Crime foi flagrado por câmeras de segurança

O engenheiro agrônomo Henrique Glovacki, sua esposa, Juliana, e as duas filhas do casal, tiveram uma decepção quando voltaram de um passeio na noite de domingo, dia 16, no centro de Santo Antônio da Platina.Parte dos enfeites natalinos na frente da residência (fotos), na rua 7 de Setembro, perto do restaurante italiano Divino Gusto, foi furtada.

O ladrão cometeu o crime exatamente às 22h05m conforme mostram as câmeras de segurança instaladas na casa (vídeo).

Nesta segunda-feira, dia 17, Glovacki e sua família estavam inconformados, “todas as noites as pessoas vinham ver a decoração, as renas, as luzes…Fizemos com capricho e vem alguém sem espírito natalino fazer uma coisa dessas”, comentou com a reportagem.

Ele tem esperança que alguém denuncie o larápio porque será difícil alguém comprar os enfeites ou mesmo trocar por droga.

Enquanto isso, principalmente as duas crianças sofrem com o caso.