Polícia pede ajuda da comunidade regional

O autor de um furto qualificado de um supermercado de Jundiaí do Sul na madrugada desta sexta-feira, dia três, conseguiu fugir.

Quem conhecer ou ver esse elemento, favor entrar em contato com a delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal pelo telefone (43) 3551-1202 ou comunicar a Polícia Militar no 190.