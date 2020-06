Ladrão invade igreja Matriz e escritório paroquial em Santo Antônio (vídeos)

Sozinho hoje de madrugada e tentou abrir o cofre

Exclusivo: Um marginal invadiu e violou a Igreja Matriz e tentou arrombar o escritório Paroquial no centro de Santo Antônio da Platina no início da madrugada deste sábado, dia 27.

Foi entre 0:05 até mais ou menos meia-noite e 52 minutos e ele machucou o pé, usado para quebrar uma porta.

As informações foram confirmadas pela manhã por Diego Lopes, secretário da Paróquia Santo Antônio de Pádua, a mais antiga entre as quatro paróquias do município.

O elemento não conseguiu furtar nada, apesar de tentar abrir o cofre com o castiçal (que aparece retorcido na imagem) do altar.

Chovia muito no horário do crime.

A Polícia foi comunicada.