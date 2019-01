Ladrão preso em flagrante em Jacarezinho

Abordado logo após o roubo

Por volta das 23h20m deste domingo, dia 13, os Policias Militares foram acionadas para dar atendimento a um roubo, no qual uma moça de 18 anos que estava num ponto de ônibus, na Av. Getúlio Vargas e foi surpreendida por um marginal que usando de força física, roubando o seu celular.

Após a posse das características do autor, os PMs teve êxito em abordá-lo a poucas quadras do local, na Rua do Rosário; ele foi identificado (42 anos); o celular foi encontrado em cima de um muro próximo a ele, a camiseta que ele vestia no momento do crime também foi apreendida, dentro de um quintal. O indivíduo foi preso e encaminhado para delegacia local.