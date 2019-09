Ladrão tenta fugir, reage à prisão mas é dominado em Jacarezinho

Estava armado de faca

Os PMs foram acionados para atender uma ocorrência de roubo, com arma branca, neste final de semana no pátio do posto Cristo Rei, no KM 17 do bairro Aeroporto, em Jacarezinho.

No local, o homem foi identificado, mas havia fugido. Iniciaram as buscas pelos bairros próximos e na rua Maracaju, entrada do Bairro Nossa Senhora das Graças, foi localizado, não acatou a ordem de parada e fugiu a pé, sendo acompanhado até Rua Fernando Botarelli, quando novamente foi tentada abordagem e de novo não acatada. Porém, dessa vez o rapaz de 24 anos atacou os policiais, resistindo à prisão.

Após luta corporal, imobilizado e com apoio da rádio-patrulha, foi algemado e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para confecção do auto de prisão em flagrante. A faca (foto) também foi apreendida.