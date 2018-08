Ladrões assaltam lanchonete em Santo Antônio da Platina

Na rua Benedito Lúcio Machado

Dois bandidos assaltaram a lanchonete Garage Burguer (fotos) em torno das 22h20m de segunda-feira, dia 20, na rua Benedito Lúcio Machado, em Santo Antônio da Platina.

O proprietário estava trabalhando com a esposa, quando dois indivíduos (um deles armado, trajando blusa cinza,bermuda e tênis e o outro blusa de moleton bege e também usando bermuda, ambos de média a baixa estatura) invadiram o estabelecimento. Um dos marginais se mostrava excessivamente nervoso e perigoso.

Com o revólver provavelmente calibre .32 deram voz de assalto e ameaçaram o casal, em especial a mulher que estava com o filho no colo.

Foram roubados um smartphone e pequena quantia em dinheiro. Em seguida, fugiram a pé sentido bairro Sindicato(Altvater).

Até o momento a dupla ainda não foi presa.