Ladrões de Ibaiti presos após perseguição de helicóptero

Tinham furtado propriedade rural e fugido numa caminhonete Hilux

Dois suspeitos de um furto a uma propriedade rural em Ibaiti foram presos entre Londrina e Ibiporã, a mais de 100 quilômetros de distância do ocorrido, após uma perseguição policial que envolveu o helicóptero Falcão, da Polícia Militar, na manhã de quarta-feira (4).

Segundo informações da corporação, dois suspeitos arrombaram a residência da propriedade rural, furtaram vários objetos e fugiram em uma caminhonete Hilux, também furtada.

A situação foi registrada pela PM por volta das 7h30 e, às 8h50, com as informações do veículo levado, o helicóptero decolou para apoio nas buscas. Os suspeitos foram localizados em alta velocidade na BR 369, ultrapassando pelo acostamento e furando cruzamentos de vias rápidas.

Após o contorno de Ibiporã, policiais do 5º Batalhão e da 4ª Companhia Independente, de Londrina, fizeram um cerco e iniciaram a perseguição. O veículo foi alcançado após alguns minutos, no sentido Londrina, às margens da rodovia.

Mesmo após os policiais descerem das viaturas, os suspeitos tentaram dar ré para iniciar nova fuga, mas uma viatura da PM impediu a saída. Eles foram detidos e os objetos, recuperados (Texto: Bonde News).