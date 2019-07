Ladrões e idosos roubados depõem em Ribeirão do Pinhal ( 5 vídeos )

Confira o que disseram do crime que assustou o Norte Pioneiro

Leonídia de Lima e Ezequiel de Lima saíram de uma agência bancária de Ribeirão do Pinhal no dia 28 de fevereiro deste ano. Quando voltavam para casa após ela sacar a aposentadoria de R$ 1.100,00 dois ladrões abordaram e levaram o dinheiro com violência.

A senhora de 81 anos caiu ao chão e o marido, 82, deu bengaladas tentando a defesa de ambos.

As imagens do assalto violento correram o país através de portais de notícias.

O crime foi cometido em plena luz do dia, numa quinta-feira, e a Polícia Civil atuou de forma eficiente e rápida e prendeu, no final da tarde Willian Aparecido da Silva e Eduardo Henrique Lima, que reside na cidade, mas é de Santo Antônio da Platina.

Neste final de semana, os dois elementos e mais as duas vítimas prestaram depoimentos (veja todos os vídeos).

O julgamento deve acontecer nas próxima semanas e a dupla deve ser condenada.

Já que o caso envolve violência contra alguém, o roubo, descrito no artigo 157 do Código Penal, é um crime bem mais grave do que o furto. Por isso, os dois poderão pegar de quatro a dez anos de prisão.

Eduardo Henrique de Lima

William Aparecido da Silva

Leonídia de Lima