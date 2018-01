Ladrões furtam lanchonete e UBS platinenses

É provável que tenham sido adolescentes infratores

A Polícia Militar patrulhava pelo centro platinense nesta terça-feira, dia 15, em torno das três horas da madrugada,e notou arrombamento de uma lanchonete.

Feita averiguação e buscas no interior do estabelecimento, ninguém foi localizado.

Os proprietários foram comunicados.

Foram furtados diversos doces e certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos foi orientado.

As equipes realizaram patrulhamento pelas imediações e nas proximidades do cruzamento das ruas Aurora com Dario Vilela Bittencourt,viram dois indivíduos vestidos com roupas de cor escura, um deles usando bermuda e chinelo. Ao perceberem a viatura, fugiram, pulando muros, invadindo quintais de residências próximas e desapareceram. Posteriormente, através de imagens recebidas, restou constatado que os autores tratavam-se dos dois elementos, que se aproximaram do local e cometeram o ilícito.

Um deles vestia blusa de touca e cor escura, bermuda e chinelo, o outro blusa de touca e ambos usavam bonés.



Ladrões também furtaram a Unidade Básica de Saúde da Vila Ribeiro. Ao abrirem o local na manhã desta terça-feira, dua 16, perceberam a falta de alguns pertences na cozinha, como o botijão de gás, microondas etc.

A equipe se deslocou até o endereço, na rua Antônio de Castro Villas Boas, e não encontrou quaisquer sinais de arrombamento nas janelas nem portas.