Lançados logo e vídeo da Efapi 2018: A Tradição Continua

Organização está animada e retorno tem sido excelente

A diretoria da Sociedade Rural do Norte Pioneiro prossegue a campanha de marketing para a 46ª Efapi(Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro).O evento será em cinco dias, de 25 a 29 de abril de 2018 no Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis, em Santo Antônio da Platina.

Já aconteceu a reunião com a Imprensa, foi definido o slogan A Tradição Continua (uma forma de homenagear os gestores de todas as feiras do passado e mostrar o entusiasmo e o comprometimento da atual administração) e agora lançados o vídeo e a logo do evento.

“Estamos todos otimistas e eufóricos, a participação e apoio têm sido muito gratificantes”, afirmou.

A principal ideia no desenvolvimento do logo foi representar graficamente os “pilares” da exposição: “Agricultura”; “Pecuária”; “Comércio e Industria” e “Entretenimento e Lazer”. Foi escolhido para cada um desses pilares um símbolo e uma cor.

Azul escuro: Relaciona-se ao poder, está ligado a produtividade e sucesso.

Vermelho: Estimula energia e emociona, incentiva ações e confiança.

Amarelo: Representa a intensidade, a expansão, a rapidez e a inteligência.

Verde: Reforça a esperança, a força e o agronegócio.

A explicação das cores no caso é quanto a semiótica, a sensação que elas despertam no cérebro.

O presidente da entidade, ex-vice-prefeito Luiz Januário, anunciou a instalação de uma cobertura de 3 mil metros quadrados no recinto de shows e rodeios suficientes para abrigar cerca de dez mil pessoas, além dos camarotes que terão 1.200 lugares.

O diretor artístico, Alexandre Guimarães Neto, confirmou na manhã desta terça-feira, dia 12, que os shows serão gratuitos (foto: cantor Leonardo) e que os camarotes estão sendo vendidos na Vale do Sol/Difusora e na administração da Efapi.

