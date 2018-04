Largada da Copa Paraná de Motocross neste final de semana

Pro Tork participa

A Copa Paraná de Motocross 2018 terá sua abertura realizada neste fim de semana, dias 7 e 8 de abril, na cidade de Kaloré, no Vale do Ivaí.

Pilotos de todo o estado devem alinhar no gate para a disputa de 15 categorias, com premiação de R$ 6 mil. No sábado, os treinos começam às 14h. Já no domingo, eles são retomados às 9h e as provas iniciam a partir das 11h. A entrada é franca.

Inscrição subsidiada – Além de patrocinar a competição, a Pro Tork ainda oferece um grande suporte aos atletas, através da inscrição subsidiada.

Quem utilizar os equipamentos da marca, pode se inscrever de graça. Confira o regulamento completo e mais informações no site: www.umaroda.com.br