Leandre contempla municípios com máquinas pesadas

Marmeleiro, Flor da Serra do Sul, Saudade do Iguaçu, Bom Sucesso do Sul, Enéas Marques, Verê, Rio Azul, Prudentópolis e Pinhão

Começaram a ser entregues para os municípios as máquinas adquiridas através de uma indicação da deputada federal Leandre Dal Ponte (PV-PR), com recurso da Bancada Paranaense. Nove municípios paranaenses foram contemplados. No total, são R$ 2,6 milhões em equipamentos.

Saudade do Iguaçu recebeu uma escavadeira hidráulica. Bom Sucesso do Sul, Pinhão, Rio Azul e Verê foram contemplados com uma retroescavadeira. Os municípios de Enéas Marques, Flor da Serra do Sul e Marmeleiro com um trator. E Prudentópolis com uma motoniveladora.

Como explica Leandre, as máquinas foram licitadas pela Secretaria de Agricultura do Paraná em um convênio firmado com o Ministério de Agricultura do Governo Federal. Os recursos para aquisição do maquinário foram indicados no Orçamento da União de 2018.

A licitação foi homologada. O contrato foi feito. E agora a empresa vencedora começou a fazer as entregas das máquinas. Por uma questão de produtividade e logística, alguns municípios já receberam os equipamentos, como é o caso de Saudade do Iguaçu. Outros vão receber nos próximos dias”

O prefeito Mauro Censi (PV), de Saudade do Iguaçu, agradeceu a deputada Leandre. Segundo ele, o maquinário vem em boa hora e vai beneficiar dezenas de famílias de agricultores familiares do município.

“Ficamos muito felizes ao recebermos mais esta máquina que muito auxiliará os pequenos produtores Saudadenses e a agricultura familiar. A escavadeira hidráulica será destinada aos serviços do programa Porteira Adentro e também em melhorias das estradas rurais de Saudade do Iguaçu, facilitando assim a escoação de produtos. Somos gratos a Deputada Leandre por mais esta conquista, que veio em uma ótima hora”, destacou.