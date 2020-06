Leandre participa do lançamento de cartilha para estimular candidaturas de mulheres

Guia Acessível para Candidatura das Mulheres será transmitido pela TV Câmara

A deputada federal Leandre Dal Ponte (PV-PR) participará do lançamento de uma cartilha para ajudar candidaturas de mulheres nas eleições municipais deste ano. O evento está marcado para às 10h da sexta-feira, dia 26, e será transmitido, ao vivo, pela TV Câmara.

Desta maneira, a deputada Leandre convida as mulheres que pretendem ser candidatas e apoiam o aumento da representatividade feminina em cargos de liderança a acompanhar a transmissão.

A cartilha, batizada de “Guia Acessível para a Candidatura das Mulheres”, é uma iniciativa da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. O material foi elaborado com a participação de especialistas no assunto, e tem o objetivo de contribuir com a capacitação de mulheres interessadas em participar como candidatas do processo eleitoral de 2020.

A Guia será distribuída em versão digital e impressa, e pode ser baixada na página visibilidadefeminina.org.

Vozes Femininas

Leandre lembrou que, no mês de Maio, centenas de mulheres participaram de uma transmissão on-line do projeto Vozes Femininas do Paraná, desenvolvido pela própria deputada e equipe para incentivar mulheres a ocupar espaços de liderança na política, na sociedade e no âmbito profissional.