Legislativo de Jacarezinho lança Disque-Denúncia

Ferramenta será mais um canal com a população

A Câmara Municipal de Jacarezinho irá lançar um serviço de ‘Disk Denúncia’ em prol da população. Através do número (43) 99958-9436 os moradores dos bairros e zona rural poderão repassar os problemas enfrentados, inclusive com fotos, para que os edis possam ir atrás de explicações e soluções dos setores competentes.

A informação foi repassada pelo Presidente do Poder Legislativo Fúlvio Boberg (MDB) que destaca que este número será exclusivamente para utilização de mensagens com as situações. “Atualmente o aplicativo whatsapp é um dos mais utilizados pela população, inclusive em Jacarezinho. Iremos associar para que possamos ter mais um canal de comunicação com os moradores para podermos cobrar melhorias em todos os bairros”, complementa Fúlvio Boberg.

Atribuição do vereador – O site do Tribunal Superior de Justiça (TSE) destaca que cabe ao vereador elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do Executivo. Eles discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Entre essas leis, está a Lei Orçamentária Anual, que define em que deverão ser aplicados os recursos provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos. Também é dever do vereador acompanhar as ações do Executivo, verificando se estão sendo cumpridas as metas de governo e se estão sendo atendidas as normas legais.

Para o Presidente do Poder Legislativo, a utilização da ferramenta irá possibilitar muitos moradores que não conseguem deslocar até a Câmara Municipal para pedir auxílio nestes problemas que acontecem em seu bairro e sua rua. “É importante ressaltar que a população tem uma importância fundamental nesse processo no sentido de trazer informações para que possamos verificar e buscar soluções”, finaliza Fúlvio Boberg. Ele ainda lembra que este número poderia ser utilizado exclusivamente para o Presidente, mas preferiu que fosse para esta iniciativa que irá auxiliar os trabalhos dos vereadores e pedidos da população (Assessoria: Marcos Junior).