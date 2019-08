Leilão imperdível em Ribeirão do Pinhal

Na tarde do dia 14

Grandes oportunidades em Ribeirão do Pinhal. Máquinas agrícolas, carros, motos, imóveis rurais, residenciais e terrenos. Promoção da JE Leilões, de Londrina.

Descontos de 40% do valor de mercado com possibilidade de parcelamento em até 30 meses.

Faça ótimos negócios, o leilão acontecerá neste dia 14 (quarta-feira) às 13h30m no Átrio do Fórum, Rua Marcionílio Reis Serra, 803, em Ribeirão do Pinhal.