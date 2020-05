Leilão virtual neste sábado ajudará animais resgatados

Faça sua parte e ajude a cuidar de animais vulneráveis

A Frente das Organizações de Proteção Animal do Paraná está precisando derecursos para atendimento de mais de 10 mil animais resgatados em situação de vulnerabilidade. Assim, organizaram um leilão virtual com itens doados por personalidades paranaenses. Todos os recursos arrecadados serão destinado para mais de 50 entidades em todo Estado, atendendo 40 municípios. O leilão acontecerá neste sábado, dia 23, às 19h.

Entre os itens doados há:

luvas;

camisas de clubes de futebol;

obras de artistas paranaenses;

chapéu de cantor sertanejo;

experiências vivenciais;

vestido da primeira dama;

“boizinho porta pinga” do apresentador Ratinho

Para participar do leilão:

1 – acesse o site hkleiloes.com.br;

2 – clique em cadastro;

3 – clique em cadastrar agora;

4 – preencha o cadastro com todos os dados;

5 – envie os arquivos (fotos) do RG e CPF, Certidão e Comprovante de Residência (esses documentos facilitarão o envio dos bens arrematados);

6 – clique em aceitar os termos do leilão e termine com botão cadastrar;

7 – aguarde a conferência dos documentos e cadastro pela equipe do leiloeiro;

8 – assim que homologado o cadastro (prazo de 24h no máximo) receberá em seu email a senha . Seu login será seu email;

O email será enviado por [email protected] . Certifique-se que não cairá na caixa de lixo eletrônico;

9 – navegue no site e procure o leilão 23.133 . Esse é o Leilão Beneficente Pró Animal . Clicando no Banner do leilão com desenho do cachorrinho será direcionado também ao leilão. Disponível na versão desktop e mobile;

10 – para dar lances é necessário que se efetue o login com seu email e senha;

11- os lances já podem ser dados;

12 – o leilão será somente eletrônico com lances pela internet, sem presença em auditório.