Exclusivo : O diretor de Qualidade e Processos da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná), Ednei Manzano, informou ao npdiario nesta quarta-feira, dia 17, que os cinco novos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo-Covid instalados no fim de semana no Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto), em Santo Antônio da Platina, já estão ocupados.

“A situação é gravíssima, a população tem que participar mais, não temos mais equipes médicas e insumos em todas as regiões do estado, todos devemos tomar as precauções”, disse, sem disfarçar o nervosismo. Conforme detalhou à reportagem a diretora-geral do Regional, Márcia Vilas Boas, foram ampliados de 10 para 15 os leitos de UTI e os nove da enfermaria também lotaram, “a capacidade se esgotou 100% e o mais desesperador é a fila de doentes à espera de vagas, decididas pela Central, realmente muito grave”, adicionou.