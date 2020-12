Iniciou nesta quinta-feira o Toque de Recolher na zona urbana do município

Exclusivo: A Vigilância Epidemiológica de Jacarezinho informou que mais um óbito foi registrado nesta quinta-feira, dia três.

A paciente, nascida em Abatiá, era uma mulher, Leonina dos Santos Nogueira (foto) , de 78 anos, residia na Vila Rondon e tinha comorbidades, como diabetes.