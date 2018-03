Liberada nova etapa de vendas do Residencial Casa Reserva

Maior empreendimento imobiliário do Norte Pioneiro

A primeira etapa de vendas do maior empreendimento imobiliário do Norte Pioneiro foi um sucesso e agora a Villani Imóveis e Favoreto Construtora iniciam uma nova etapa de comercialização.

O Residencial Casa Reserva está localizado no alto da Avenida Frei Guilherme Maria – região nobre de Santo Antonio da Platina – e seus apartamentos contarão com três suítes, três vagas de garagem, sacada com churrasqueira, área de lazer completa com salão de festas, churrasqueira gourmet, sala de fitness e piscina aquecida e outras vantagens para morar com o conforto e a segurança.

A Villani Imóveis e a Favoreto Construtora trouxeram para a região o mais moderno conceito de apartamentos, encontrado nas maiores cidades brasileiras, para as famílias morarem com toda a tranqüilidade e qualidade de vida.

São 76 apartamentos de alto nível,132,54 metros quadrados de área privativa e 219,23 m² de área total em terreno de 2.844 metros quadrados.

Esse resultado, segundo a imobiliária, já era esperado tendo em vista que o último edifício na cidade foi construído há mais de 20 anos o que tem justificado, inclusive, o interesse de investidores de toda a região.

Além disso, o surgimento de grandes empresas gerando muitos empregos e renda em todo o Norte Pioneiro contribui significativamente para todo este sucesso. O investimento total supera 30 milhões de reais e gera significativa quantia de empregos diretos.

Atualmente 60 operários trabalham nas obras que já tiveram a conclusão das fundações, dos dois subsolos de garagens e nesta semana foi finalizada a laje do andar térreo. Segundo os engenheiros da Favoreto Construtora, após a finalização desta última etapa, as obras entram num ritmo ainda mais intenso por que os outros andares possuem a mesma formatação possibilitando cumprir o compromisso de entregar o empreendimento no prazo de 4 anos previstos restando, assim, 36 meses(três meses) para a conclusão da obra.

Residencial Casa Reserva: onde o conforto, a qualidade de vida e a segurança se encontram.