Liberado trecho da BR-153 em Ibaiti após desmoronamento

Liberado para o fluxo de veículos; interdição no local durou cerca de duas horas

Na manhã desta segunda (17) uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) trabalhou nas proximidades do KM 118 da BR-153, trecho entre Ibaiti a Ventania,onde houve um desmoronamento de pedras. Por volta de 11h40m as pedras foram removidas, embora a chuva continue intensa na região.

O trecho foi liberado para o fluxo de veículos; a interdição no local durou aproximadamente duas horas.

O desmoronamento é decorrência das intensas e contínuas chuvas que atingem o Norte Pioneiro.

Não há até o momento relato de feridos ou de danos a veículos.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) auxiliaram na remoção das pedras.

A PRF orienta que os condutores podem fazer um trajeto alternativo; para quem segue de Ponta Grossa com direção a Santo Antônio da Platina, o trajeto pode ser via PR-151 / PR-092 (Piraí do Sul, Jaguariaíva, Santo Antônio da Platina); a viagem pode ainda ser realizada pelas PR-272 / PR-160 / PR-090 (Ibaiti, Figueira, Curiúva, Ventania).