Líder do governo se emociona com perda de amigo de infância

Vai acompanhar sepultamento nesta segunda-feira em Guarapuava

“Estou destruído, perdi um grande amigo, nossas famílias são amigas; crescemos juntos como irmãos,amigos e parceiros, recebi a notícia hoje e senti um choque total, um absurdo, uma lástima”. A comovida declaração, manifestada na tarde deste domingo, dia 22, é do líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, Pedro Lupion(DEM), sobre a morte violenta do deputado estadual Bernardo Carli(PSDB), em acidente de avião.

Lupion, de 35 anos, era amigo de infância da vítima, “há duas semanas voamos juntos nesse mesmo avião para Santo Antônio da Platina, está difícil…Ele tinha a reeleição garantida, estava extremamente entusiasmado, falamos ontem por telefone…Estamos viajando para Guarapuava agora juntos com muitos outros deputados”, adicionou, embargando a voz, “vamos levar nosso abraço aos pais,Fernando e Ana Rita, que estão sem chão, vamos dar colo para eles, uma perda imensa”.

