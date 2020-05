Líder do tráfico platinense será julgado por três homicídios

Deverá cumprir uma condenação de até 40 anos

A Polícia Civil informou em torno das 12h30m desta quinta-feira, dia sete, que resultados de perícia confirmaram linha de investigação da equipe da delegacia local de série de homicídios ocorrida em Santo Antônio da Platina.

Em janeiro de 2020, o delegado de polícia Rafael Guimarães (foto ) representou por mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva de suspeitos no envolvimento de homicídio ocorrido no dia no dia sete de janeiro deste ano, sendo cumpridos pela Polícia Civil em ação conjunta com a Polícia Militar, ocasião em que foram apreendidos, além de drogas e objetos de origem criminosa, dois revólveres e uma pistola.

Já era de conhecimento de que pistola poderia ter sido utilizada no crime em questão e em outros assassinatos anteriores, razão pela qual as equipes foram orientadas para se esforçar ao máximo para localizar armas de fogo e especificamente uma pistola. Ela foi então localizada por PMs numa mochila na casa de um dos suspeitos e entregue pessoalmente ao delegado.

A Polícia Civil a encaminhou para pericia junto ao Instituto de Criminalística, em Curitiba, e pediu confronto balístico com dois outros homicídios ocorridos em 15/09/2019 (morreu Junior Alves Cubas de Oliveira, foto abaixo) e 25/12/2019, Carlos Alberto Padilha, apelidado de Cacá (foto abaixo de óculos escuros) sendo que o perito confirmou a linha de investigação de que a arma realmente foi a mesma utilizada nos três homicídios.

advogado Américo Ricardo de Godoy Costa reinciden somsti das pensas prucesso novs lei snti crir

De acordo com dr. Rafael, os homicídios foram motivados por disputa territorial pelo tráfico de drogas na cidade. Ele esclareceu que os homicídios ocorridos no dia 25/12/2019 e 07/01/2020 (Jefferson Aparecido da Silva, 31, foto acima de boné virado) já estão com a investigação encerrada com autoria e motivação determinada. Já o caso do homicídio ocorrido no dia 15/09/2019 está com diligências pendentes para conclusão do inquérito, mas as investigações progrediram substancialmente com o retorno da perícia.

Nos dois últimos homicídios foram o mesmo executor e mandante. No homicídio de Junior Alves Cubas a investigação aponta o mesmo mandante e ainda investigando sobre executor.

O advogado platinense Américo Ricardo de Godoy Costa, consultado pela reportagem, previu que pela nova legislação (Lei 13.964/2019), as qualificadoras e as reincidências, o ex-líder do tráfico deverá receber pena unificada de cerca de 40 anos em regime fechado.

Aqui, tudo sobre a lei citada pelo advogado: https://jus.com.br/artigos/78728/a-novissima-lei-n-13-964-de-2019-e-o-pacote-anticrime

TODAS AS IMAGENS SÃO DO ARQUIVO DO NPDIARIO

Veja também: https://npdiario.com/policial/assassinado-jovem-de-23-anos-hoje-em-santo-antonio-da-platina/

E mais outro homicídio: https://npdiario.com/comportamento/executado-jovem-hoje-em-santo-antonio-da-platina/