Líder Lupion faz pronunciamento e se encontra com governadora

Deputado se mostra à vontade na nova função(veja os vídeos abaixo)

O primeiro pronunciamento como líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná do deputado estadual Pedro Lupion(DEM) foi nesta segunda-feira, dia nove.

Ele fez agradecimentos e aceitou o desafio prometendo postura colaborativa e prudente.

A governadora Cida Borghetti recebeu o parlamentar na noite de segunda-feira e trataram dos primeiros projetos do Executivo que serão encaminhados ao legislativo estadual. “Estamos tratando de questões importantes de Estado, por isso tenho conversado com 54 deputados estaduais e obviamente saberemos respeitar quando o assunto for questões governamentais e respeitar a posição de cada parlamentar e a posição que eles tomarem nos momentos de votação”, disse.

“Fui convidado pela governadora Cida Borghetti à assumir a Liderança do Governo da Assembleia Legislativa. Sabia que seria uma responsabilidade grande e muito trabalho. Estou na noite desta segunda-feira despachando com a governadora depois de uma agenda extremamente extensa de atendimentos no Palácio Iguaçu. Estamos tratando de projetos de interesse do governo para que possamos ter a governabilidade necessária com a Assembleia Legislativa apoiando o governo Cida Borghetti”, disse o deputado.