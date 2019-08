Líder mundial em capacetes é presença confirmada em feira em São Carlos (SP)

33ª Edição do evento

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é presença confirmada na 33ª edição do Encontro Motomagazine, que acontece neste final de semana, no Hotel Nacional In, em São Carlos (foto), interior paulista.

Os visitantes podem conferir os melhores produtos do catálogo da empresa paranaense, que conta com mais de 30.000 itens dedicados ao street e ao off road. Entre eles, escapamentos e equipamentos de proteção, que se destacam pela melhor relação custo/benefício do mercado.

Para o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, a feira é uma ótima oportunidade. “A região tem bastante potencial, logo, nossa expectativa é a melhor possível. Esperamos rever antigos clientes, valorizar essas parcerias, além de fomentar novos negócios”, afirma.

Serviço:

Evento: 33º Encontro Motomagazine

Data: 23 a 24 de agosto

Local: Hotel Nacional In – São Carlos (SP)

Informações: www.luanda.com.br/encontro-motomagazine/

Sobre a Pro Tork: A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 30.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 50 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.