Lideranças de Carlópolis pedem recursos para pavimentação asfáltica

Cobra Repórter viabiliza audiência com Sandro Alex

A vice-prefeita de Carlópolis, Ana Lúcia Moreno da Silva, e a vereadora da cidade, Selma Pereira de Lima, se reuniram nesta terça (10), com o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, por intermédio do deputado Cobra Repórter (fotos).

Na oportunidade, solicitaram recursos para pavimentação asfáltica e recape no município.

“Uma das principais demandas dos municípios é de recursos para manutenção da malha viária. A vice-prefeita e a vereadora de Carlópolis nos procuraram e já levamos as duas para conversar com o secretário Sandro Alex, para buscar as verba que a cidade precisa”, informou Cobra Repórter.