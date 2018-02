Lideranças do Norte Pioneiro pregam mais união em ano eleitoral

Durante visita de cortesia ao npdiario em Santo Antônio da Platina

“Precisamos fazer mais reuniões desse nível”.A declaração é do secretário de Planejamento de Santo Antônio da Platina, Airton Diniz (ex-comandante da Polícia Militar do Norte Pioneiro) após encontro de diversas personalidades na sede do npdiario, que recebeu numa recente tarde 42 pessoas, sendo que 31 almoçaram no local.

Foram questionamentos e debates com premissa, meio e conclusão, o que agradou a todos.Sempre tendo em vista principalmente as eleições do dia sete de outubro próximo.

Entre os presentes, o líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Luiz Cláudio Romanelli, o atual comandante do 2º Batalhão da PM de Jacarezinho, tenente-coronel José Luiz de Oliveira,os prefeitos platinense, Zezão Coelho e de Carlópolis, Hiroshi Kubo, o presidente do Legislativo platinense, Jefferson Vernier, o assessor parlamentar do deputado federal Alex Canziani, Gil Martins,vereadores platinenses Luciano Vermelho, Buchecha, José Jaime Mineiro, Breno Carburador e Genivaldo Marques, o ex-prefeito de Cornélio Procópio, Sílvio Cunha, ex-vereador Cláudio Cação, secretário municipal de Indústria e Comércio, Marcão do Café, Ley Publicidades, advogado Tobias de Almeida, Mateus Tuono, entre outros.

O tenente-coronel José Luiz de Oliveira, preocupado com a criminalidade, apregoou mais união entre todas as forças vivas, assim como o deputado Romanelli, além de discorrerem sobre vários assuntos.

Os prefeitos Hiroshi e Zezão registraram a necessidade de se fortalecer mais a região.

Efraim ressaltou a importância de valorizar e robustecer a Amunorpi e o chefe do executivo platinense garantiu que a Efapi 2018 terá todo o apoio do executivo, também graças a parcerias.

Fotos e vídeo: Martinho de Paula/Especial para o npdiario