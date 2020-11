Live hoje sobre empreendedorismo e empoderamento da mulher

Promoção da Sicredi aberta a todos que desejarem participar

O Comitê Mulher, formado por associadas da Sicredi Norte Sul realizará uma live Master Class com a participação especial da Presidente do Conselho do Magazine Luiza e Presidente do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano (foto). Será nesta quarta-feira, dia quatro, às 18 horas.

A live será pelo youtube e aberta a todos que quiserem participar

O evento será online, transmitido pelo canal do Youtube da Sicredi Norte Sul e aberto ao público.

Conheça a força do cooperativismo, do Comitê Mulher da Sicredi Norte Sul e do empoderamento da mulher.

https://www.youtube.com/watch?v=FMhWTrp59YQ

Link para acessarem ao evento 👆