Live solidária da dupla Ester e Gustavo será na quarta-feira

Artistas são jovens de Ribeirão do Pinhal

Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), Ester e Gustavo (fotos), em parceria com um clube de serviço e a Rádio 87 FM, farão uma live solidária no youtube na próxima quarta-feira, dia 13.

O objetivo do evento online é arrecadar bens essenciais, bem como alimentos, máscaras e frascos de álcool em gel. No dia, toda população de Ribeirão do Pinhal e região poderá doar e tudo o que for arrecadado será destinado às famílias e instituições carentes locais.

Também há como doar entrando em contato com as redes sociais da dupla ou ligando para os seguintes números:

(43) 999290146

(43) 998154599.