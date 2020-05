Live Solidária neste domingo às 14 horas em Salto do Itararé

Karburéca Fest e Clube Saltense apresentam:

LIVE SOLIDÁRIA – COM FÁBIO JUNIOR E ZÉ ALAN + CONVIDADOS.

Neste Dia das Mães, domingo, a partir das 14 horas em Salto do Itararé.

Todas as doações arrecadadas serão transformadas em cestas básicas e doadas aos necessitados do Município de Salto do Itararé.

Como doar:

PicPay – Durante a LIVE

Drive-thru – Entrega de Alimentos não Perecíveis

Via Whatsapp – 43 99845-8215

🙏 Doações de alimentos durante toda a semana nos pontos de coletas:

Oficina do Celular (Renan)

Farmácias São Miguel (Tesouro)

Farmácia Brasil Popular (Bael)

Ajude da forma que puder com um dia de campanha já somamos mais de 50 cestas básicas.”Não temos finalidades políticas e sim ajudar a população de nosso município”, afirma Tiago (Tesouro), que está convidando a todos para participar e contribuir.