Livro de tavorense ganha segunda edição pela Editora Escala

“Minutos de Reflexão” tematiza o sentido da vida

O tavorense Fábio Antonio Gabriel está com nova edição do seu livro “Minutos de Reflexão”. Inicialmente, foi lançado numa versão própria para o catálogo Avon e depois de algumas campanhas passa nesta segunda edição a ser vendido pela Editora Escala com o selo Lafonte.

“Minutos de Reflexão” pretende oferecer ao leitor um pensamento acerca da importância do sentido da vida. Ao longo de suas mensagens, o autor traz questões relacionadas com a re-significação da própria existência. O perdoar e amar a si mesmo evidencia-se como o primeiro passo na escalada para um novo sentido à existência. Assim, o objetivo principal deste livro consiste em instigar o leitor a refletir sobre seu projeto de vida, priorizando a consolidação de uma sociedade mais solitária e apaixonada.

Fábio Antonio Gabriel atua como professor de filosofia na rede estadual(Colégio Rio Branco, em Santo Antônio da Platina).

Atualmente é doutorando em educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Maiores informações sobre o autor: www.fabioantoniogabriel.com.