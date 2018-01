Loja CEM abre filial em Santo Antônio da Platina

No centro da cidade

O comércio de Santo Antônio da Platina receberá um reforço no final de abril ou início de maio com a abertura de uma filial das Lojas Cem.

O prédio está sendo construído, desde o ano passado, no cruzamento das ruas Coronel Capucho e Rui Barbosa (fotos), no centro da cidade.

A Agência do Trabalhador já oferece vagas como serviços gerais, vendedores, montadores de móveis,caixas,entre outros.

A matriz fica na capital paulista.

A empresa começou em 1952, na cidade de Salto, interior de São Paulo. O fundador, Remígio Dalla Vecchia, decidiu montar um negócio de conserto e venda de bicicletas, peças e acessórios. Seu Gino, como era conhecido, abriu a Casa de Bicicletas Zani e Dalla Vecchia com a ajuda da esposa, Nair Zani Dalla Vecchia.

Em 1959, os rumos começaram a mudar. A seção de peças e consertos cedeu espaço aos primeiros eletrodomésticos. Sete anos mais tarde, em 1966, a loja transferiu-se para seu primeiro prédio próprio, introduzindo também a comercialização de móveis.

Seu Gino aposentou-se em 1968. A partir de então, a empresa, cujo nome já havia mudado para R. Dalla Vecchia S/A, passou a ser dirigida por um conselho de diretores.

O objetivo traçado era ir muito além das quatro lojas existentes na época. Para isso, era preciso um nome curto, impessoal, fácil de falar e de memorizar. A sigla CEM – Centro dos Eletrodomésticos e Móveis – foi escolhida em 1976 por meio de um grande concurso que movimentou a região.

A partir daí, as Lojas CEM não pararam mais de crescer. Dezenas de filiais foram e continuam sendo construídas e inauguradas gerando empregos, aumentando a arrecadação de impostos e fortalecendo o comércio local.

Com 256 lojas e mais de 10 milhões de clientes cadastrados, a unidade platinense será a 257ª.