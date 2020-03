Loja Maçônica oferece Bacalhoada do Rei para Sexta-feira Santa

Oportunidade para todos de Santo Antônio da Platina

A Loja Maçônica Saldanha Marinho estará ofertando um delicioso prato conhecido como “Bacalhoada do Rei”, feito especialmente para a próxima Sexta-feira Santa, dia dez de abril. O evento será beneficente.

Essa iguaria gastronômica é acompanhado por purê de batatas, ovos e azeitonas pretas. Para ficar ainda melhor e não perder o gosto de comida preparada na hora, o prato será feito para que o cliente leve para gratinar na própria casa.

A Bacalhoada do Rei serve até três pessoas e custa apenas R$ 50,00. Não perca tempo, garanta os tickets que começarão a ser vendidos na próxima semana.

Os pratos poderão ser retirados no estabelecimento na sexta-feira (10), das 8h às 12 horas.