Lojas do Banana: Compre sem sair de casa (vídeo)

As Lojas do Banana estão recebendo pedidos via WhatsApp, Facebook, Instagram e loja online.



Agora você pode comprar, sem sair de casa, todos os produtos da maior loja de departamentos do Norte Pioneiro.

Possuindo grande variedade de produtos para você e sua família, nas Lojas do Banana você encontra tudo para sua casa, cama, mesa, banho, jardim, flores, decoração, utensílios domésticos, ferramentas, eletrônicos, brinquedos, materiais escolares, artigos para festa, ovos de páscoa e muito mais.

Nas compras acima de R$ 20,00 oferece entrega grátis em Santo Antônio da Platina.