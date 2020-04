Lojas do Banana: Compre sem sair de casa

“Nós da família Lojas do Banana estamos na luta contra o Covid-19. Não está sendo fácil administrar uma empresa, a cada dia que passa o perigo do coronavírus se torna maior e isso ameaça a sobrevivência de qualquer negócio.Nosso maior patrimônio é a proteção da vida humana, nos preocupamos com o bem-estar de toda nossa equipe, de nossos clientes e todas as pessoas ao nosso redor”, afirma o empresário Lucas Inácio, acrescentando: “Ninguém sabe o que vai acontecer, mas é certo que precisamos nos reinventar e não podemos parar; nossa equipe respeitará todas as recomendações do Ministério da Saúde para realizar as entregas, utilizando devidamente os equipamentos de proteção como máscaras, toucas, luvas e álcool em gel”.