Lojas não abrirão sábado e domingo no Norte Pioneiro

Já os supermercados garantem funcionamento

O presidente e o advogado do Sindicato dos Empregados no Comércio de Santo Antônio da Platina (integram outros 20 municípios do Norte Pioneiro) respectivamente Milton Coelho e Ulisses Bonesi, visitaram a sede do npdiario nesta terça-feira, dia 19, para explicar a posição da entidade diante do impasse da abertura ou não do comércio no próximo sábado,23.É que Alex Figueira, que preside o Sindicato Patronal, adiantara ter tratado que as empresas e lojas abririam das 9 às 21 horas desde que fossem feitos os pagamentos de horas-extras e mais 22 reais de vale refeição.

Os representantes dos funcionários disseram, porém, que os comerciantes que desejarem abrir as portas terão que realizar um acordo individual e não coletivo com o sindicato, o que na prática inviabiliza a iniciativa.



Assim, o comércio não abrirá no sábado em quase toda a região.A base territorial comandada por Coelho inclui também: Abatiá, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão do Pinhal, Salto Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Sapopema, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

Já o caso dos supermercados é questão à parte, uma vez que são ligados a outra instituição (Apras).O Molinis, por exemplo, vai abrir sábado (das oito às 20 horas) e domingo(das 8h30m às 13 horas) em Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio e Jacarezinho.