Lucas Lucco e Open Farra animam 53ª FAPI

Em Ourinhos (SP)

O cantor Lucas Lucco encantou o público nesta sexta-feira (14) ao subir ao palco no oitavo dia da 53ª FAPI (Feira Agropecuária e Industrial) de Ourinhos. Após o show do goiano, quem se apresentou foi o grupo Open Farra que garantiu a animação da madrugada.

Distribuindo simpatia e uma energia contagiante, o músico cantou seus principais sucessos, como “Aham”, “Mozão”, “Destino”, “Pra te fazer lembrar” e “Posto 24h”.

Lucas agradeceu a recepção ourinhense e destacou a alegria de fazer parte da grade de shows da Fapi do Centenário.

“Quando soube dos artistas que viriam, fiquei lisonejado pelo convite, porque é um imenso prazer compor a grade com grandes nomes da música brasileira em um evento tão reconhecido no país. Agradeço todo o carinho comigo e com a minha banda do público, da imprensa, dos organizadores, da Prefeitura e todos envolvidos. Espero fazer um grande show.”

O grupo Open Farra entrou no palco da 53ª FAPI por volta das 2h. Composto por ex integrantes do Pânico na TV, o grupo mesclou apresentações com música eletrônica e funk, fechando a noite com chave de ouro.