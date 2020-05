Lúcida e alegre, jacarezinhense comemora 100 anos

Aniversariante tem 8 filhos, 33 netos, 62 bisnetos e 15 tataranetos

Exclusivo: Alídia Ribeiro Alves Avelar (fotos da festa e das Bodas de Ouro), nascida no dia primeiro de maio de 1920 em São Sebastião da Gama interior de São Paulo. De uma família de oito irmãos, passou sua infância na zona rural da cidade de Santa Mariana, mudou-se para Jacarezinho com 12 anos, aos 17 anos conheceu aquele que seria seu esposo que na época era um vendedor de lenha. Neste final de semana, os familiares mais próximos (por conta da pandemia) se reuniram na residência dela para festejar o centenário.

O marido vendia lenha numa padaria ao lado de sua casa. Casou-se aos 19 anos com seu primeiro e único namorado Ciro Marcelino de Avelar (falecido no dia 16/06/97 com 84 anos de idade).

Teve 8 filhos: Antônio, Luzia, Ana Maria, Maria José, Ademar, Vicentina de Fátima, Joana e Matilde,33 netos, 62 bisnetos e 15 tataranetos.

Dona Alídia gosta de compartilhar suas histórias de vida, de conversar e é dona de uma memória ótima, seu hobby é “se preocupar com todos da família”.

Atualmente mora na rua Sapucaí número, 204, Vila Rondon.

Muito religiosa (católica)é uma mulher de muita fé.

Gosta de comer doce, seu preferido é o pudim.

“Estou viva e feliz, graças a Deus”, afirma, com sua alegria terna e contagiante.