Luísa Canziani é a deputada mais jovem do Brasil; veja vídeo

Filha de Alex Canziani defende educação e o municipalismo

Formanda em Direito, a londrinense Luísa Canziani (fotos), do PTB, aos 22 anos, será a mais jovem deputada federal da próxima legislatura, que começa em fevereiro de 2019. Ela fez 90.249 votos e foi a 18ª mais votada do Paraná, entre os 30 eleitos. “É um orgulho muito grande fazer parte deste processo e tenho certeza que estaremos atendendo as expectativas”, destacou a deputada eleita, feliz pelo resultado.

Como para ser eleito senador(a) é necessário ter pelo menos 35 anos , então ela será também a mais nova congressista do país.

Luísa já foi aprovada pela OAB-PR. Tem fluência em inglês e já realizou vários cursos no Brasil, em especial voltados ao aprimoramento pessoal e à liderança, como os oferecidos pela Fundação Estudar e pelo Dale Carnegie. Também realizou cursos no exterior. Ela fez italiano, espanhol e mandarim.

As pessoas moram nas cidades, onde que tudo acontece, onde estão as escolas, hospitais, postos de saúde… É a cidade que precisa de asfalto nas ruas, é a cidade que precisa ter segurança pública”

Na Câmara dos Deputados,vai carregar a bandeira da Educação, que já tem forte influência do seu pai, o deputado federal Alex Canziani (PTB), presidente da Frente Parlamentar da Educação do Congresso Nacional e membro da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. “A educação é o que começa tudo, é o que muda o mundo”, salienta a futura parlamentar paranaense.

A moça também atuará fortemente pelo municipalismo. Para ela, o municipalismo é a solução para o desenvolvimento econômico e infraestrutural das cidades. Conforme salienta, os recursos dos impostos deveriam se concentrar nas cidades, não no governo federal ou no Estado. “As pessoas moram nas cidades. É na cidade que tudo acontece, onde estão as escolas, os hospitais, os postos de saúde… É a cidade que precisa de asfalto nas ruas, é a cidade que precisa ter segurança pública”, resume.