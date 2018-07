Luto oficial no PR; enterro às 16 horas; conheça o suplente; família emite Nota

Bernardo tinha construído base política em Santo Antônio da Platina

O Governo do Paraná decretou luto oficial de três dias pela morte do Deputado Estadual Bernardo Ribas Carli, ocorrida na manhã deste domingo (22), num acidente aéreo (aeronave bateu em árvores) no município de Paula Freitas.O parlamentar viajaria para a 62ª edição da Festa dos Motoristas,em União da Vitória (PR), cidade à 20 km da região do acidente e à 240 km de Curitiba. O evento foi cancelado após o sinistro.

As bandeiras do Estado e do País ficarão a meio mastro no período em todas as repartições públicas.

Em nome dos paranaenses, o Governo do Estado manifestou o mais profundo sentimento de pesar e solidariedade aos familiares do parlamentar e dos outros dois ocupantes da aeronave acidentada.

Segundo informou com exclusividade ao npdiario a assessora de Imprensa, jornalista Cristina Sens , o velório a partir das oito horas será na prefeitura de Guarapuava e o sepultamento às 16 horas no cemitério municipal.

Nota da Família Ribas Carli:

Neste domingo recebemos a avassaladora notícia de que Bernardo Ribas Carli, que havia saído de casa para cumprir com o seu trabalho de representante dos paranaenses, não mais retornará para nós.

Não há consolo nem palavras que consigam explicar a perda. O vazio provocado pela ausência física do nosso Bernardo permanecerá enquanto vivermos, mas é certo que em nossos corações ele estará sempre presente, como exemplo de um ser humano extraordinário.

Rogamos que Deus nos dê clareza para entender seus desígnios e forças para seguir adiante. Agradecemos todas as manifestações de conforto. O carinho que estamos recebendo é o que nos permite o mínimo de equilíbrio.

Neste momento, a dor e as medidas que precisam ser tomadas não permitem outras manifestações. Pedimos a compreensão de todos que nos procuram buscando informações.

Wilson Quinteiro (PSB) suplente do deputado, vai assumir uma vaga como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná pela terceira vez.Ex-presidente da Paranaprevidência, onde exerceu seu último cargo político, Quinteiro foi deputado estadual entre 2009 e 2010 e no período de 2013 a 2014 – nas duas oportunidades o parlamentar também assumiu a vaga na condição de suplente.O parlamentar ganhou o direito ao ter, nas eleições de 2014, 41.195 votos. Ele fazia parte da coligação que apoiou a reeleição de Beto Richa, formada por: PSDB, DEM, PSB, PROS e PHS.

