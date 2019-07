Mãe e filha detidas por tráfico em Carlópolis

No bairro Vista Alegre

A equipe realizou abordagem de um veiculo VW/Fusca neste fim de semana com dois indivíduos, na Rua Magnólia, Bairro Vista Alegre, em Carlópolis. Em busca pessoal, foram encontradas cinco pedras de crack com um rapaz, e com o outro indivíduo nada de ilícito encontrado.

Questionado o passageiro, relatou que somente havia pegado uma carona com o condutor, e que o motorista havia parado em uma residência na Rua Magnólia, numa casa de esquina próximo a um colégio, mas que não sabia de nada. Ao ser perguntado ao condutor sobre a droga encontrada, se negou a falar sobre o assunto, e então ambos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil para tomadas as medidas cabíveis.

Na sequência, a equipe se deslocou até o endereço mencionado, mas a proprietária da residência que estava na porta, entrou correndo para dentro entrando em um quarto, onde um dos policiais conseguiu acompanhá-la e a viu jogando um saco plástico (com 48 pedras de crack) em cima do guarda-roupas e em sua mão havia a quantia de 190 reais.

Na residência encontrava-se também a filha da dona, a qual confessou que a droga pertencia a ela e não a mãe. Com a droga e o dinheiro foram aprendidos também dois aparelhos celulares. Ambas foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil para tomada de medidas cabíveis.