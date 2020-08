Mãe e filha sofrem acidente hoje no centro platinense

Foi na hora do almoço em colisão de motoneta e um VW/Gol

Por volta do meio-dia, uma moça de 20 anos que transportava na garupa a mãe, 52, cruzou a preferencial da rua Tiradentes com a avenida Oliveira Motta (em frente do antigo Açaí House). Um VW/Gol que subia atingiu a Honda Biz 125 em que estavam e quase passou por cima das duas, em Santo Antônio da Platina(fotos).

De acordo com o sargento Souza, do corpo de bombeiros, elas tiveram sorte porque o acidente poderia ter sido mais grave. Ambas tiveram suspeitas de fratura nos tornozelos direitos, perderam bastante sangue, e foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal.

O capacete da genitora escapou da cabeça, mas não correm riscos de mortes.