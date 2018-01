Mãe e filha tentam matar desafeta em Carlópolis

Na noite de domingo na rua Benedito Sales

Uma mulher de 39 anos e sua filha de 21 foram detidas pela Polícia Militar de Carlópolis na noite de domingo, dia 28, acusadas de darem cinco golpes de faca contra uma mulher de 36 anos, após desavenças num bar.

O crime ocorreu por volta das 22h40m na rua Benedito Sales e a vítima foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal com ferimentos graves.

Ao serem abordadas em suas respectivas residências, ambas negaram envolvimento no caso. No entanto, em frente à casa de uma das mulheres (a mais jovem) os PMs encontraram uma faca com as mesmas características da usada na tentativa de homicídio.

A mãe ainda tentou alegar que estava num baile em Fartura(SP), porém não convenceu.

As duas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos de praxe.