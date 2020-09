Magnus apresenta #VáEmFrente, novos aprendizados em tempos difíceis

Colégio reforça seu compromisso com pais, alunos e professores com uma nova plataforma de cuidado e apoio

O mundo está em uma época com muitas perguntas e poucas respostas. Como serão as coisas daqui para frente? Qual será o impacto de tudo que aconteceu na vida de todos? Como superar os novos obstáculos que foram colocados? Por mais que cada questão exija uma reflexão diferente, a chave para desvendar cada uma delas é a mesma: o conhecimento. E é através dele que o Colégio Magnus quer ajudar pais, alunos e professores a transformarem o futuro em realidade.

Lançada na segunda metade do mês de agosto, a campanha #VáEmFrente representa e materializa esse compromisso do Magnus. Com ela, o colégio se posiciona como um grande parceiro nessa trajetória rumo a novas conquistas. A excelência e qualidade no ensino, qualidades pelas quais o Magnus já era reconhecido, foram combinadas com um cuidado mais próximo no âmbito familiar e social. Temas como a importância da perseverança, autoestima e saúde mental estarão em evidência nas ações da campanha, que buscam transformar as adversidades em novos aprendizados.

As iniciativas já começaram nas redes sociais, onde os conteúdos iniciaram um diálogo sobre a importância do bem-estar físico e mental durante a busca por resultados. “Acreditamos que temos um papel fundamental em uma fase tão atípica como a que estamos vivendo”, comenta Ana Paula Orlandini, diretora do Colégio Magnus. “Queremos mostrar às famílias e aos nossos colaboradores como estamos juntos nessa. Já desenvolvemos novas ferramentas tecnológicas para apoiá-los e continuaremos fazendo cada vez mais. A caminhada será longa, mas estaremos ao lado deles a cada novo passo”, segue.

Desde o inicio desenvolvemos projetos que priorizavam o acolhimento dos alunos e famílias com o ensino online. Nossos alunos tiveram todo apoio cognitivo e socioemocional que necessitaram. Nossa professora de educação física atendeu a área de saúde com atividades multifuncionais acompanhadas em tempo real online. Nossos professores de exatas e humanas criaram meios para esclarecimento de duvidas e dificuldades de maneira individualizada. Investimos em profissionais da área de TI,enfim nos reinventamos e conseguimos superar cada obstaculo. Por fim estamos preparados de acordo com os protocolos sanitários para um possível retorno”

