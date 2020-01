Magnus: um dos maiores projetos educacionais da história da região

Colégio já é referência no Norte do Paraná

Além do sistema Objetivo, da estrutura física que será a mais completa do Norte Pioneiro, de professores altamente capacitados, da Escola Inteligência, do letramento digital, da escola bilíngue, dos laboratórios mais modernos. Além de tudo isso, o Colégio Magnus representa um dos maiores projetos educacionais da história do Norte Pioneiro, idealizado desde o início para se tornar referência regional e fazer a diferença na vida dos milhares de alunos que irão usufruir dos melhores e mais atuais conceitos educacionais.



“Vamos ter uma das melhores e mais completas estruturas de todo Norte do Paraná, com excelentes professores, porque acreditamos na educação, e seremos referência em educação. Nosso projeto é a médio prazo ainda contar com uma faculdade particular, mas desde já oferecer a alunos de Jacarezinho e de toda a região aquilo que existe de melhor em uma instituição de ensino”, garante o proprietário do Colégio Magnus, o empresário Marcelo Palhares.

O empresário, que começou sua vida profissional aos 15 anos vendendo ovos de codorna e se tornou um dos maiores empregadores da região, garante que manterá a linha de total valorização dos profissionais, algo que se tornou uma marca muito forte em seus empreendimentos.

“ Desde cedo aprendi que o que existe de mais valoroso em qualquer negócio são as pessoas. E no Magnus não vai ser diferente. Em 12 anos de Investcred nunca atrasei em um dia o salário dos colaboradores, ao contrário, valorizamos e reconhecemos a qualidade e o esforço das pessoas, com diversas premiações às metas atingidas. Na escola não vai ser diferente e tenho certeza que isso vai colaborar ainda mais para a qualidade do ensino, ajudando a garantir a manutenção dos professores e as melhores condições para lecionar”, pontua.

Outra área que os negócios de Palhares fazem questão de dar atenção é o social. Não à toa são parcerias e apoio à diversas instituições de caridade tanto de Jacarezinho quanto da região.

“Nasci aqui em Jacarezinho, minha família é daqui, passei aqui praticamente minha vida toda e faço questão de ter um olhar social. Gosto muito de Jacarezinho, gosto das pessoas de Jacarezinho e eu e toda minha família temos a preocupação em sempre dar muita atenção para questões sociais e filantrópicas e para entidades que fazem tanto por tanta gente que precisa. Claro que o Magnus vai seguir essa linha e irá desempenhar um papel abrangente também neste segmento”.

MAGNUS – O estabelecimento de ensino tem as primeiras turmas formadas para o ano letivo de 2020, com início já em fevereiro para alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental até o 3º Ano do Ensino Médio, incluindo o Cursinho Pré Vestibular, que é o mais completo do Norte Pioneiro.

Única instituição da região credenciada ao Sistema Objetivo, o Magnus oferece condições especiais para as últimas vagas para o ano letivo de 2020. Maiores informações podem ser obtidas pelos telefones (43) 3525-3033 e (43) 99163-0817 ou pessoalmente na central da matrículas, na Rua Coronel Alcântara, 312, ao lado do Banco do Brasil, centro de Jacarezinho.