Maio marca os 25 anos de procissões em Capela urbana

Na comunidade de Guadalupe em torno do Jardim do Sol

No dia 22 de agosto de 1993 era fundada a Capela Nossa Senhora de Guadalupe, no Jardim do Sol, em Santo Antônio da Platina. Conforme comentários de moradores da época, a região onde está hoje a construção do templo religioso, tinha um apelido de “inferninho”, diante da constatação de casos de prostituição, agressões físicas, furtos e violência que eram registradas na localidade que tinha poucas casas e mais área verde.

O tempo passou e, atualmente, há bairros espalhados pelas imediações da Capela com muitas famílias dignas de respeito como é o caso de Jardim Saúde, Jardim Sumaré, São Cristóvão, Santa Izabel e o próprio Jardim do Sol, que fica aproximadamente a 300 metros do centro da Cidade, pelo progresso que avançou no entorno.

Quando a Capela foi inaugurada era Pároco da única Paróquia no município, o capuchinho Frei Jaime Manfrin, que recebia e continua sendo a Santo Antônio de Pádua, na área central da cidade. As outras Paróquias foram fundadas e são: Paróquia São Judas Tadeu, cuja Igreja Matriz e escritório Paroquial estão localizados no Conjunto Habitacional Dr. Jamidas Antunes Rodrigues; Paróquia São José, Matriz e escritório no Jardim Colorado; e Paróquia Santa Filomena, com estrutura central no bairro Vila Claro.

Com a Capela Nossa Senhora de Guadalupe em evidência, naturalmente vieram às atividades pastorais como catequese, liturgia, dízimo, juventude, infância missionária, coroinhas, entre outras. E, a devoção a Nossa Senhora foi uma consequência.

Tanto é que, através do devoto mariano, Djair da Silva Gomes, membro do grupo dos Marianos, implantou há 25 anos a realização das procissões. Ele, inclusive, foi também presidente da Capela.

O intuito da procissão era e, até hoje continua sendo, de demonstrar a devoção à Mãe de Jesus, que ainda grávida, foi até à casa de sua prima, Izabel, para visitá-la e, através do Espírito Santo, revelar a gravidez daquela que era estéril (Lc 1,39s). Até chegar à casa, Maria Santíssima teve que percorrer longa jornada à pé, montada em burrico, enfim, utilizando na medida do possível os meios de transportes que havia, num trecho aproximado de 150km.

A procissão transcorre até hoje, em todo o mês de maio, com a imagem saindo das casas dos noveneiros – às 19h30m de segunda à sexta-feira e, aos domingos e, às 19h, aos sábados –, onde os fiéis se reúnem, rezam o primeiro mistério do Terço e, em seguida, saem pelas ruas continuando a rezar o Terço, segurando velas e entoando cânticos marianos até completar o trajeto à Capela, onde concluem as orações.

Após este ato de fé, a outra família que irá receber o andor com a Imagem leva a para casa onde fica até a noite seguinte quando há a concentração de todos para novamente repetir o ritual cristão. Normalmente no final do mês, junto à Celebração, realiza-se a coroação da imagem de Nossa Senhora, através das crianças.

Dizem os participantes da procissão que o caminhar com Maria é a invocação da intercessão de Nossa Senhora em suas vidas. Ela caminha com o povo nas dores, nas angústias, nos sofrimentos, nas expectativas de dias melhores, na alegria, na felicidade, levando todos até o templo religioso onde se encerram as orações, diante tanto da Imagem da Mãe como, e, principalmente, junto a Jesus Eucarístico presente no Sacrário.

Como se trata de fé, devoção, há que sempre se respeitar a escolha, a tradição e a prática da demonstração de amor pela divindade. Cada qual, no íntimo de se coração pratica, defende e, mais importante de tudo, testemunha sua religiosidade através do amor nas três pessoas da Santíssima Trindade e no exemplo de ser missionária estampado na descrição da vida de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus.

Também nas igrejas Matriz das paróquias de Santo Antônio da Platina, como de muitas Capelas urbanas e rurais do Município, a tradição se repete ano após ano, num exemplo de muita devoção Mariana.