Maior desafio será manter o bom trabalho atual, diz novo delegado platinense

De Santo Antônio da Platina

O ex-delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho, a ex-superintendente Célia Ricardo e o novo delegado da 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina,Rafael Pereira Gabardo Guimarães, fizeram visita de cortesia ao npdiario na tarde desta sexta-feira, dia dez (fotos).

Numa síntese, dr.Rafael afirmou que “o maior desafio será manter o nível implantado pelo meu antecessor” e também claro, buscar sua marca pessoal, a propósito, bastante semelhante a do dr.Tristão.

A carceragem, que já abrigou 170 detentos, hoje está com 107, sendo que os mais perigosos foram transferidos para penitenciárias.

O Depen (Departamento Penitenciário) agora tem uma entrada especial e pode desenvolver melhor o trabalho, até porque todo o prédio da delegacia foi reformado.

O efetivo conta com três escrivães e seis investigadores, sendo superintendente Tiago da Silva.

Os três visitantes fizeram questão de ressaltar a importância de operações conjuntas com o Ministério Público,Polícia Militar, Judiciário e Imprensa responsável trabalhando em ação comum com a população.

O novo delegado participará de cerimônia na Câmara de Vereadores no meio da semana para oficializar sua posse.

FOTOS E VÍDEOS: MARTINHO DE PAULA/Especial para o npdiario